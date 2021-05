A proposito di Sally Buzbee

Dieci settimane di ricerche e colloqui, di riflessioni sulla propria identità, sulla proiezione dei propri valori nel futuro, e infine la scelta. Sally Buzbee sarà la prossima direttrice del Washington Post, al posto di Martin Baron, la prima donna a ricoprire questo ruolo in 144 anni di storia del quotidiano e la prima direttrice scelta da quando Jeff Bezos ha comprato, nel 2013, il Washington Post dalla famiglia Graham. Un altro colpo al soffitto di cristallo, anche se in realtà da quelle parti il soffitto era già schiantato, perché la Buzbee era già direttrice, dell’Associated Press, e perché il Washington Post è diventato autorevole e prestigioso quando Katharine Graham era l’editrice, lei che si è trasformata da casalinga-sempre-un-passo-indietro in boss, lei che, negli anni della rivoluzione dei Pentagon Papers, si sentiva dire dai suoi collaboratori: molti temono che lei, signora, essendo una donna non abbia il coraggio di fare scelte difficili, lei che aveva imparato che “quel che le donne devono fare per aumentare il loro potere è ridefinire la loro femminilità: una volta il potere era considerato un attributo maschile, ma il potere non ha sesso”.

