A Kiev Blinken è di casa, promette aiuti ma chiede le riforme

Per Antony Blinken il primo viaggio in Ucraina da segretario di Stato è un ritorno. E’ stato a Kiev diverse volte durante l’Amministrazione Obama, ha il dossier ucraino molto a cuore, proprio come il presidente Joe Biden, per cui sa bene come muoversi, cosa dire, cosa chiedere. Non conosceva però il nuovo presidente Volodymyr Zelensky, che ha incontrato ieri per la prima volta. Zelensky è stato eletto nel 2019, c’era già Donald Trump alla Casa Bianca e il presidente ucraino venne coinvolto nell’Ucrainagate: la richiesta da parte di Trump di aiuto per screditare Biden. “Do me a favor”, gli disse l’ex presidente americano. E Zelensky il favore stava anche per farglielo, ma per fortuna, per lui e per l’Ucraina, non ne ha avuto il tempo. Le indiscrezioni arrivarono prima che lui potesse annunciare le indagini su Biden, il futuro presidente americano con un occhio particolarmente attento a quello che accade ai confini orientali dell’Unione europea. Ma nessun rancore, aveva già assicurato Blinken che ieri a Kiev ha portato le sue promesse agli ucraini, per riaffermare che gli Stati Uniti sono dalla loro parte. “Siamo fermamente con voi – ha detto Blinken a Zelensky – e ci rivolgiamo alla Russia affinché metta fine alle azioni sconsiderate e aggressive”. Il segretario di Stato ha riconosciuto che in parte Mosca ha ritirato gli uomini e i mezzi che nelle scorse settimane aveva ammassato al confine con l’Ucraina. Ma che rimane un numero considerevole di soldati, da tenere sotto osservazione. Blinken ha sottolineato che Washington sostiene l’integrità territoriale e l’indipendenza dell’Ucraina, che da sette anni è messa in pericolo dai conflitti nella regione del Donbass, dove i separatisti filorussi sostenuti da Mosca combattono contro l’esercito regolare di Kiev. Secondo le Nazioni Unite gli scontri hanno causato più di tredicimila morti.

