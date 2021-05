Bruxelles vaccina gli invisibili

In Belgio le autorità sanitarie della regione di Bruxelles hanno deciso di utilizzare le poche dosi di Johnson & Johnson che hanno a disposizione per vaccinare le persone senza fissa dimora o gli immigrati irregolari a rischio di espulsione. In collaborazione con le associazioni e organizzazioni non governative che si occupano abitualmente dei senzatetto e dei sans papier, delle squadre mobili gireranno la città per somministrare i vaccini. Il programma dovrebbe partire il 15 di maggio. La scelta potrebbe apparire assurda nel momento in cui a Bruxelles solo il 72 per cento degli over 85 anni ha ricevuto una prima dose contro una media nazionale dell’87 per cento. Per la classe di età tra i 75 e gli 84 anni, la capitale belga è al 73 per cento contro il 91 per cento di tutto il paese. Alcuni potrebbero pensare che ci sono altre priorità rispetto ai senza tetto e ai sans papier. Eppure l’operazione ha perfettamente senso dal punto di vista sanitario e la scelta del vaccino è quella giusta per queste due categorie.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni