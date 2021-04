Guardare il lancio di SpaceX e capire che un'utopia sta finendo. Mosca fuori dall'Iss

E’ partita ieri dal John Fitzgerald Kennedy Space Center di Cape Canaveral, in Florida, la navicella spaziale Crew-2 Dragon di SpaceX. A bordo c’era Thomas Pesquet, astronauta della Normandia che ha fatto inorgoglire tutta la Francia – era da molto che Parigi non andava nello spazio – assieme a due americani, Shane Kimbrough e Megan McArthur, e un giapponese, Akihiko Hoshide. Tutti diretti verso la Stazione spaziale internazionale (Iss) che per anni è stata il fulcro degli accordi, degli allineamenti, della pace e della collaborazione che mancava sulla Terra. E’ stata creata da americani e russi, come una promessa, nel 1998, e se tutto continuava a peggiorare, ad andare storto, se scorrevano minacce tra le due nazioni, tutto si quietava nello spazio.

