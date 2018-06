E’ una storia di minuti, di secondi di perfezione, di razionalità precisa e di scienza un po’ imperfetta. La notte prima di essere lanciato nello spazio, Yuri Gagarin non dormì. Aspettava il giorno, assaporava le ore, cercava di spingere più in là il momento La notte prima del lancio, il cosmonauta non dormì. Era ammesso tutto, anche il cedimento, e la sua riserva era già pronta in cui sarebbe dovuto salire sulla Lastochka, la navicella spaziale progettata dai sovietici per...

