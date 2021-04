Nello spazio con Thomas Pesquet

Quando siamo andati a Chambord, nel maggio del 2019, per i 500 anni della morte di Leonardo da Vinci, abbiamo toccato con mano la popolarità di Thomas Pesquet, invitato dal presidente francese Macron assieme all’astronauta italiana Samantha Cristoforetti per animare un appassionante atelier sulla scienza e lo spazio. Gli occhi dei liceali francesi, nonostante la presenza dell’inquilino dell’Eliseo e di altre personalità di spicco, erano tutti per questo 43enne dalla faccia pulita e dai modi cortesi, figlio della Normandia profonda ed ex pilota di Air France, che da piccolo guardava le stelle e sognava un giorno di raggiungerle. Domani, a bordo della navicella spaziale Crew-2 Dragon ribattezzata “Endeavour” e concepita dall’impresa americana SpaceX, Pesquet decollerà dal John Fitzgerald Kennedy Space Center di Cape Canaveral in Florida per raggiungere la Stazione spaziale internazionale (Iss), dove starà duecento giorni assieme agli astronauti statunitensi Shane Kimbrough e Megan McArthur, e al giapponese Akihiko Hoshide.

