Così l'Ue in Africa ricorre al soft power per fare concorrenza alla Cina

“Africa and European Union: Together, tomorrow, today”. Bruxelles lancia in queste ore una campagna di brand placement per aumentare la percezione europea e cancellare il retaggio neocoloniale

Go south. Il continente emergente, l’immenso vicino meridionale che sta sperimentando, sia pure a macchia di leopardo, una grande rinascita economica, attira in maniera crescente, anno dopo anno, l’interesse dei grandi player internazionali che carezzano il giovane leone e cercano di cavalcarlo, intravedendone le enormi potenzialità. Il 9 marzo 2020 l’Unione europea ha presentato il documento “Towards a comprehensive strategy with Africa” in cui il rapporto con il continente è stato ripensato, archiviando l’approccio esclusivamente solidaristico e il riflesso obbligato della cooperazione allo sviluppo, nella direzione di una vera partnership paritaria e a 360 gradi. Senza dimenticare che il primo viaggio extra-UE di Ursula Von der Leyen è stato proprio ad Addis Abeba, sede dell’Unione Africana. L’Unione europea cerca, dunque, di invertire la rotta. Sconta, però, un clamoroso deficit di conoscenza, consenso e riconoscimento da parte delle popolazioni africane, un deficit che riguarda anche le fasce d’età più giovani e alfabetizzate. L’Ue rimane il principale partner commerciale e politico, nonché il più grande donatore dell’Africa con investimenti e progetti per circa 75 miliardi l’anno. Ma ben pochi africani lo sanno.