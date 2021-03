Quanto è frustrante anche per Biden il dibattito sul controllo delle armi

Nel 2018, il Colorado aveva introdotto un divieto di vendita delle armi d’assalto, dopo la strage nella scuola di Parkland, in Florida, ma proprio due giorni fa una corte dello stato aveva detto che il divieto era inapplicabile. In questo stato il dibattito sul porto d’armi è stato lungo e tormentato, forse più che nel resto del paese

L’America è di nuovo in lutto, dieci persone ammazzate da un assalitore dentro un supermercato a Boulder, in Colorado, a meno di una settimana dall’ultima strage, otto persone uccise ad Atlanta. “Enough is enough”, dicono i politici, ne abbiamo abbastanza, ma sono solo parole: non è mai abbastanza, siamo alla settima strage dall’inizio dell’anno, e questo è il Colorado, dove nel 1999, nella Columbine High School, due studenti ne ammazzarono altri dodici (e poi si suicidarono), dove nel 2012, un uomo uccise dodici persone in un cinema di Aurora – due delle stragi che più hanno segnato la coscienza americana, e il dibattito eterno sull’accesso alle armi, d’assalto e non.