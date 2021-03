Trump comincia a sparire

Per la prima volta da anni la rilevanza dell’ex presidente americano Donald Trump sui social comincia a sparire e questo è un fatto importante per chi deve prendere le decisioni dentro al Partito repubblicano. Si pensava che Trump avrebbe mantenuto una presa fortissima sui suoi elettori per i prossimi quattro anni – era una delle ipotesi sul futuro dell’America – e che il Partito repubblicano sarebbe stato sempre di più il partito di Trump. Ma se la sua presenza comincia a dissolversi in meno di due mesi allora non è chiaro se sarà davvero così.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni