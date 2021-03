Biden ha rinvigorito Putin

Il presidente russo Vladimir Putin ha fatto sapere che potrebbe vaccinarsi oggi. La notizia della disponibilità del capo del Cremlino a ricevere la prima dose di Sputnik V rompe le domande sul perché fosse proprio il leader russo a non voler ricevere il vaccino che è il primo a raccomandare. Lo scorso fine settimana Putin si è fatto anche fotografare in Siberia, con il ministro della Difesa Shoigu, mentre mangiava nella taiga e guidava veicoli mimetici. Era da tempo che il presidente non si faceva vedere in azione. Sembra rafforzato, rinato, un Putin pre pandemia. A una settimana dall’intervista in cui il presidente americano Joe Biden lo ha definito un assassino per l’avvelenamento di Alexei Navalny e ha promesso che pagherà per le interferenze durante le elezioni americane, Putin sembra aver guadagnato forza.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni