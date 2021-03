L'Ue sanziona la Cina

Dopo l’assenso dei 27 ambasciatori, l’Unione europea si appresta a imporre diverse sanzioni contro la Cina per le violazioni dei diritti umani nella regione autonoma dello Xinjiang. È stato approvato il divieto di viaggio e il congelamento dei beni di quattro cittadini cinesi e un’entità, i cui nomi non saranno resi pubblici fino all’approvazione formale dei ministri degli Esteri dell’Ue il 22 marzo prossimo. Per la prima volta dal massacro di piazza Tiananmen, nel 1989, Bruxelles impone sanzioni economiche contro il suo secondo partner commerciale, ed è un segnale importante.

