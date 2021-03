Ossessione “jeunesse”

Vorrei parlare a chi non ascolta le mie conferenze stampa, ha detto il primo ministro francese, Jean Castex, vorrei parlare “a chi non legge i giornali” e raccontare le nostre decisioni, perché le prendiamo, che cosa vogliamo ottenere. Castex parlava con il giornalista Samuel Etienne su Twitch e naturalmente si rivolgeva ai giovani: per quanto sembrasse un pochino a disagio e facesse venire in mente l’ex presidente Chirac che, nel 2005, lanciò la campagna “jeunesse” e finì per dire in pubblico, a un ragazzo, “non posso farci niente, non vi capisco proprio”, Castex è uno dei prescelti da Emmanuel Macron per provare a parlare a un popolo che sembra inafferrabile.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni