“Monsieur Europe” in visita in Italia

In esclusiva al Foglio, prima dell'incontro con Colao e Amendola: la "sovranità europea" secondo un figlio dell'Erasmus

Clément Beaune è il “Monsieur Europe” del governo francese. La scorsa estate, dopo tre anni da consigliere “Europa” e “G20” alla presidenza della Repubblica, per Beaune è arrivata la grande promozione: la nomina a segretario di stato agli Affari europei. Da allora questo ex allievo del Collège d’Europe, la fornace dell’élite europea fondata da Salvador de Madariaga, è su tutti i fronti per difendere la sua visione dell’Europa, che “non è solamente un mercato, ma un progetto politico e culturale”. Beaune, 39 anni, è un figlio dell’Erasmus ed è stato il principale redattore del celebre discorso della Sorbona sulla rifondazione dell’Ue pronunciato da Macron nel settembre del 2017. In questa “tribune”, che Il Foglio pubblica in esclusiva in occasione della sua visita a Roma, il ministro francese porta avanti la sua idea di “sovranità europea”, sottolineando l’importanza dell’asse Roma-Parigi, che verrà presto rafforzata con un trattato bilaterale. Ieri sera, Beaune è stato protagonista di una conversazione sull’Europa presso l’Istituto Affari Internazionali. Oggi, dopo un intervento alla Camera dei deputati sulle questioni europee con alcuni membri del gruppo di amicizia Italia-Francia, incontrerà il ministro per l’Innovazione tecnologica Vittorio Colao e il suo omologo italiano Vincenzo Amendola.