L'America si avvicina sulla digital tax

Il segretario al Tesoro americano, Janet Yellen, ha detto ieri alla riunione dei ministri economici del G20 che gli Stati Uniti rimuoveranno gli ostacoli esistenti nel negoziato sulla digital tax e sulla minimum tax. Alcuni funzionari del Tesoro hanno detto al Financial Times che l’Amministrazione Biden vuole “impegnarsi in modo robusto” nel portare avanti questi due “pilastri” della negoziazione che si sta svolgendo all’interno dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico e del G20. Si tratta di una svolta decisiva rispetto all’Amministrazione Trump ed è molto rilevante anche per l’Italia, che ha la presidenza del G20 e che ha messo la questione digitale e la regolamentazione dei rapporti con le grandi aziende tecnologiche globali come priorità della sua agenda.

