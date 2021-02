I cercatori degli studenti scomparsi

I furgoncini del Family and Community Engagement Office si aggirano ovunque, soprattutto nelle città periferiche dell’America: cercano i ragazzini che le scuole non trovano più, quelli che da mesi non rispondono agli appelli online, alle email, alle sollecitazioni. Una giornalista del Washington Post ha seguito uno di questi cercatori, funzionari pubblici che lavorano per un’agenzia che si è sempre occupata di organizzare incontri tra famiglie e scuole, qualche grigliata, qualche lezione per dare consigli sulla dieta sana o l’adolescenza ingestibile: ora entrano nei giardini speranzosi, se vedono una palla in giro vuol dire che qualcuno è in casa. Spesso non è così. Kenneth Chapman cerca gli studenti “mancanti” a Detroit e dintorni, nel suo distretto ne mancano tremila. A volte le famiglie si sono trasferite e il sistema non ha registrato il trasloco (la digitalizzazione della pubblica amministrazione è un obiettivo di tutti), quindi i ragazzi non sono perduti, altre volte invece gli studenti sono scomparsi, non sono più da nessuna parte, né collegati con la scuola né collegati con la loro comunità. E così questi cercatori hanno liste lunghe in cui spesso non riescono a spuntare tutti i nomi, raccontano che la scuola non è soltanto l’occasione senza cui il sogno americano non esisterebbe nemmeno, ma è anche un centro di aggregazione, un punto di riferimento, una quotidianità inossidabile. C’è ben poca retorica nelle loro parole, e non c’è lamentela: vogliono riportare i ragazzi a scuola.

