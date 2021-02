Il virus e le varianti impongono ancora un lockdown in Europa

L'Unione europea non può ancora riaprire, i governi devono mantenere le restrizioni nazionali e la libera circolazione delle persone deve restare in lockdown. A causa della grande paura delle varianti è questo il messaggio che dovrebbero inviare giovedì e venerdì nel loro vertice in videoconferenza i capi di stato e di governo dell'Ue, secondo la bozza di conclusioni di cui il Foglio è entrato in possesso. "La situazione epidemiologica rimane grave e le nuove varianti pongono sfide addizionali", si legge nel testo: "Di conseguenza dobbiamo mantenere rigide restrizioni, mentre intensifichiamo gli sforzi per accelerare la fornitura di vaccini. Per il momento i viaggi non essenziali devono essere limitati". La bozza sarà discussa oggi dai ministri per gli Affari europei dei 27, ma un consenso di massima è già stato raggiunto a livello di ambasciatori.

