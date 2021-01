Bellingcat scova altre vittime della squadra degli avvelenatori dell'Fsb

Il sito di inchiesta Bellingcat, assieme ai russi di Insider e allo Spiegel, dopo aver scoperto tutte le connessioni tra l’Fsb e l’avvelenamento di Alexei Navalny, ha continuato a unire i puntini e a seguire a ritroso i servizi di sicurezza fino a trovare delle possibili relazioni fra tre persone morte negli anni passati e gli stessi agenti, la “poison squad” che per anni ha seguito il volto più noto dell’opposizione russa. I giornalisti hanno trovato prove che collegano i servizi federali alla morte del giornalista Timur Kuashev, del politico Nikita Isayev e dell’attivista Ruslan Magomedragimov, in contesti ancora pieni di dubbi, ma che mostrerebbero quanto sia radicata all’interno dell’Fsb la pratica di eliminare voci contrarie al Cremlino.

Kuashev è stato trovato morto nella città di Nachik il primo agosto del 2014. Un segno di siringa è stato trovato sotto l’ascella, contusioni e abrasioni sul volto e sulle ginocchia. Secondo Bellingcat, gli agenti legati all’avvelenamento di Navalny, Konstantin Kudryavtsev, Ivan Osipov, Denis Machikin e Roman Matyushin, avrebbero seguito Kuashev: nel periodo della sua morte si trovavano nei pressi di Nachik e tutti per tornare, ritardarono di un giorno il loro biglietto per Mosca.

