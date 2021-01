Ecco gli obiettivi numerici sui vaccini che ha fissato l'Europa

La proposta della Commissione serve in parte a rispondere alle critiche che sono arrivate da quando Stati Uniti, Israele e Regno Unito hanno iniziato a vaccinare: i ritardi nella firma dei contratti con Pfizer-BioNTech e Moderna, la lentezza nel processo di approvazione dell’Ema, le polemiche per i negoziati paralleli condotti dalla Germania, la riduzione questa settimana delle consegne delle dosi di Pfizer-BioNTech per lavori nell’impianto produttivo in Belgio. Ma l’obiettivo della Commissione è anche mettere i governi davanti alle loro responsabilità

La Commissione ieri ha proposto agli stati membri dell’Unione europea di iniziare a fare sul serio nelle campagne di vaccinazione nazionali contro il Covid-19 fissando degli obiettivi numerici sul numero di persone da vaccinare nei prossimi mesi: il 70 per cento della popolazione adulta entro la fine dell’estate, con un target intermedio dell’80 per cento degli anziani con più di 80 anni e del personale sanitario e delle case di riposo entro marzo. “La vaccinazione non è una corsa tra paesi, ma una corsa contro il tempo”, ha detto il vicepresidente della Commissione, Margaritis Schinas, assicurando che “questi obiettivi siano assolutamente fattibili”. L’esecutivo comunitario ha messo in piedi un portafoglio di sei vaccini per oltre 2 miliardi di dosi. Finora l’Agenzia europea dei medicinali (Ema) ha autorizzato quelli di Pfizer-BioNTech e Moderna, ma tra fine gennaio e febbraio potrebbe arrivare anche il via libera a AstraZeneca e Johnson & Johnson. “Entro la fine del primo trimestre l’Europa avrà un’impressionante quantità di dosi che potranno essere usate nell’Ue”, ha detto Schinas. La Commissione aiuterà le case farmaceutiche ad aumentare le loro capacità di produzione e per ottenere un calendario trasparente delle consegne agli stati membri, esigendo al contempo il rispetto degli obblighi contrattuali. Saranno i capi di stato e di governo dei 27 a dover decidere se accettare la sfida degli obiettivi numerici sulle vaccinazioni nel loro Vertice in teleconferenza domani sera.

