Dopo le parole di Renzi, Conte medita se deporre il fioretto e impugnare la clava

Non c’è stato nessun commento ufficiale del Partito democratico alle dichiarazioni molto dure di Matteo Renzi contro Conte. La linea del Nazareno è infatti quella di fare uscire allo scoperto il presidente del Consiglio e di fargli prendere l’iniziativa. “Lui è il capo di questa alleanza, non il notaio. Deve trovare una sintesi, essere protagonista. Insomma sporcarsi le mani”, è il leitmotiv che circola fra i dem di rito zingarettiano . Anche nel Partito democratico, dove pure monta la rabbia nei confronti del leader di Italia viva, ci si rende conto che, come più volte ha ribadito Zingaretti, “così non si può andare avanti”. Il premier con la pochette alla fine sarà costretto a lasciare il fioretto e impugnerà la clava?

