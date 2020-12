Quanto è amaro il primo boccone di Brexit

C’è la mutazione del coronavirus e c’è la Brexit: molti commentatori di questioni inglesi ed europee dicono di non confondere le due cose, ma a giudicare dalla reazione dei cittadini britannici il loro messaggio non è arrivato. Parlano tutti di questo “assaggio di Brexit” prima di Natale, prima della fine del negoziato tra Londra e Bruxelles, mentre le regole del lockdown si intensificano in tutto il Regno. I media ieri pubblicavano in contemporanea le immagini di: le code ai supermercati, lunghissime nonostante le rassicurazioni delle catene come Sainsbury’s che ripetevano che “il tradizionale cenone di Natale inglese è salvo”; le code dei camion fermi nel Kent (alcuni con pure la multa sul parabrezza, beffa assoluta) e dall’altra parte della Manica, dopo che la Francia ha annunciato nel fine settimana la chiusura del passaggio; i passeggeri negli aeroporti accasciati sui bagagli in attesa di indicazioni chiare sui loro viaggi. Come è facile immaginare poi ai francesi ieri sono fischiate parecchio le orecchie, ché per gli inglesi era chiaro che la chiusura immediata e draconiana fosse in realtà una punizione per aver voluto trascinare la Brexit fino a questo punto, fino al punto in cui si discute di merluzzi e di (pochi) soldi. Tom McTague dell’Atlantic ha formalizzato il problema in un tweet: “Questa faccenda non è semplice? 1. Se stiamo parlando di Covid, la risposta della Francia è draconiana ma razionale e giustificata. 2. Se ha in qualche modo a che fare con la Brexit, è irrazionale e ingiustificata. Sono questioni separate, entrambi i punti sono facili da accettare, qualsiasi cosa si pensi sulla Brexit”. Ma la razionalità, quando si parla di pandemia, di divorzio e di Francia, non è una merce abbondante.

