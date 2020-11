I repubblicani non sono più un partito, sono un culto

Di fianco a Rudy Giuliani, in quello che continua a essere definito il gruppo dei “consiglieri legali” di Donald Trump, ci sono Sidney Powell e Jenna Ellis: la prima è la teorica dei “soldi comunisti” che hanno fatto vincere Joe Biden, la seconda è la “garante dell’integrità di queste elezioni”. La Powell era cresciuta con “Perry Mason”, pochi soldi, molta determinazione e mansioni difficili, come quando lavorava in Texas contro i cartelli della droga e girava con il giubbotto antiproiettile. Poi era passata nel privato – con Enron – e nel 2014 si autopubblicò un libro dal titolo “Licensed to lie” in cui denunciava la costante pressione dei procuratori per sopprimere le prove della difesa: faceva i nomi e cognomi, fece anche una maglietta promozionale con tutte le faccine. Cercò di farsi notare taggando sui social soprattutto anchorman celebri di Fox News ma senza successo: rimase ignorata. La svolta ci fu nel 2017 quando un paio di quei nomi e cognomi del libro furono scelti dal superprocuratore Robert Mueller per costituire il tema investigativo dell’inchiesta sulle interferenze russe nella campagna 2016. La Powell disse: ehi, stanno assumendo dalla mia lista!, e fu finalmente notata. E’ così diventata l’avvocato di Michael Flynn, primo consigliere per la Sicurezza nazionale di Trump coinvolto nell’inchiesta sulle ingerenze russe, ha iniziato a condividere le storie di QAnon sui social e quelle del “deep state” – di cui Flynn è un grande sostenitore, ricambiato – e via così, fino a Giuliani e al presidente.

