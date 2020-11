Le regole di convivenza secondo Biden

Joe Biden ha deciso di muoversi in fretta, lui che è sempre stato accusato di essere lento ed eccessivamente metodico: mentre Donald Trump implode nel suo negazionismo, il presidente eletto lavora alla transizione in modo rapido e deciso. Ha iniziato dalla pandemia, come aveva annunciato: la task force di contenimento del coronavirus sarà guidata da Vivek Murthy, che era stato amministratore della Salute pubblica con Barack Obama e da tempo è consigliere di Biden (ha anche scritto un libro dal titolo perfettamente bideniano: “Insieme: il potere curativo dei legami in un mondo di solitudine”). Gli altri membri della task force sono persone che mettono insieme due caratteristiche su cui Biden vuole puntare: competenza e trasversalità politica. Il processo di riunificazione per il presidente eletto comincia subito, anche se non ha ricevuto – come potrebbe? – l’invito alla Casa Bianca che dà il via al passaggio di consegne. I nomi dei ministri ancora non sono stati definiti, ma il capo di gabinetto potrebbe essere Ron Klain, che faceva lo stesso mestiere quando Biden era vicepresidente, e ieri si è parlato molto del coinvolgimento dello storico e giornalista Jon Meacham nella costruzione dei discorsi e della retorica di Biden. Meacham ha scritto un libro nel 2018 che si intitola “The Soul of America: The Battle for Our Better Angels”, ed è proprio quest’anima dell’America, la sua ricerca, la sua bellezza, che fa da ritornello nei discorsi del presidente eletto.

