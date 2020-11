America Last

Molti americani aspettano con urgenza un altro pacchetto gigantesco di aiuti da parte del governo per superare questa fase di crisi indotta dalla pandemia, ma uno stallo politico tra i partiti blocca tutto e se non sarà risolto entro tre settimane a partire da oggi sarà un disastro. Per adesso, in attesa che comincino le vaccinazioni di massa in una data che ancora non si conosce, l’economia è messa male, i numeri della disoccupazione sono alti e in tutto il paese molte attività commerciali continuano a chiudere a causa delle misure anti Covid o per la mancanza di clienti. Il primo pacchetto di aiuti da duemila miliardi di dollari annunciato il 27 marzo dall’Amministrazione Trump ha ormai esaurito il suo effetto.

