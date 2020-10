Il grande imbroglio dietro il “modello cinese”

IN CINQUE MINUTI

L'economia della Cina torna a crescere e anche la gestione della pandemia sembra dare i suoi frutti. Ma tutto ha un prezzo, e da soli i numeri non bastano a spiegare il successo cinese. L’assenza di trasparenza e la crescita a tutti i costi. Il metodo di Pechino sarebbe inapplicabile in qualunque democrazia

Come abbiamo scritto sul foglio, l’Istituto nazionale di statistica cinese ha annunciato che la Cina è tornata a crescere, grazie anche alla gestione della pandemia. Ma possiamo parlare davvero di un “modello cinese”? La risposta è no. Tre domande per capire perché il sistema di Pechino è incompatibile con le democrazie.

