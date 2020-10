Come l'intelligence militare russa ha cercato di attaccare Macron

Il dipartimento di Giustizia americano ha incriminato sei funzionari dell’intelligence militare russa, il Gru, per una serie di attacchi informatici che hanno preso di mira obiettivi in tutto il mondo e che nel 2017 avrebbero anche colpito il partito di Emmanuel Macron, allora candidato alla presidenza francese. Il MacronLeaks, che era destinato a favorire Marine Le Pen, è stato opera dell’unità 74455 del Gru, e l’offensiva consisteva nell’hackerare gli account di posta elettronica di cinque membri di En Marche!, per poi pubblicarne il contenuto due giorni prima del secondo turno del voto. Nelle ultime settimane di campagna elettorale erano stati presi di mira sette account, che mandavano a oltre cento membri del partito mail che contenevano falsi avvisi di sicurezza, notizie inventate, link sui quali i destinatari avrebbero dovuto cliccare. Il 21 aprile del 2017, attraverso l’indirizzo di Sibeth Ndiaye, allora capo della comunicazione del partito, l’unità 74455 del Gru aveva inviato mail a una trentina di membri di En Marche!. La data non era stata scelta a caso, perché il giorno prima agli Champs-Elysées c’era stato un attentato – un uomo aveva ucciso un agente della polizia – e nel documento inviato dall’account della Ndiaye si faceva l’elenco dei nove membri del partito che avrebbero potuto parlare dell’accaduto con i giornalisti. Il dipartimento di Giustizia non ha specificato se questo attacco in particolare sia riuscito o meno, ma ha elencato altri momenti, altri attacchi che avevano come obiettivo quello di far uscire del materiale compromettente su Macron.

Pubblicità

Pubblicità