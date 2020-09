Macron, il re dell'Europa

Ieri la leader dell’opposizione bielorussa, Svjatlana Tikhanovskaja, ha chiesto al presidente francese Emmanuel Macron di porsi come mediatore nella crisi politica di Minsk, dove i cittadini manifestano ormai da cinquanta giorni contro il dittatore Aljaksandr Lukashenka che la scorsa settimana, con un’inaugurazione segreta, ha dato inizio al suo sesto mandato. Per la Tikhanovskaja, che durante le elezioni del 9 agosto ha sfidato il presidente e che è stata costretta a rifugiarsi in Lituania dopo le minacce del regime, Macron potrebbe essere la persona giusta sia perché è conosciuto come mediatore nelle crisi internazionali sia perché ha la possibilità di influenzare Vladimir Putin, il presidente russo che continua a essere uno dei principali alleati di Lukashenka. Tikhanovskaja ha chiesto di incontrare il capo dell’Eliseo durante la sua visita in Lituania (si incontreranno oggi) e in un’intervista all’Afp ha aggiunto: “Questo è il momento in cui la Bielorussia ha bisogno di più aiuto per avviare il dialogo … preferiremmo risolvere questo problema da soli, ma vediamo che tutte le atrocità continuano e il popolo bielorusso sta soffrendo”. Durante il suo esilio a Vilnius, la leader dell’opposizione bielorussa ha incontrate molte delegazioni internazionali, ma il fatto che abbia suggerito Macron come possibile mediatore indica che lo sforzo francese di proiettare un’immagine internazionale dell’Ue, il suo sforzo nel convogliare le energie dell’Unione verso la ricerca di un’autonomia strategica – questo sarà anche l’argomento del vertice di giovedì e venerdì – non è più soltanto una proposta: Macron è diventato l’immagine internazionale dell’Unione europea, non si tira mai indietro e ha già detto che Lukashenka dovrebbe dimettersi, ha espresso grande ammirazione per i manifestanti bielorussi e il dittatore, irritato dalle sue parole, ha risposto che anche Macron allora dovrebbe dimettersi e non dovrebbe pensare ad aiutare l’opposizione soltanto per una particolare e personale simpatia per Tikhanovskaja.

