Sulle audizioni del giudice Barrett

La Barrett ha utilizzato un’espressione che secondo molti ha confermato la sua pericolosità: “Voglio che sia chiaro che non ho mai fatto discriminazioni sulla base delle preferenze sessuali e che non farei mai discriminazioni sulla base delle preferenze sessuali”

I senatori americani sono alle prese con la nomina di Trump per la Corte suprema: Amy Coney Barrett è stata scelta dall’Amministrazione per prendere il posto rimasto vacante dopo la morte di Ruth Bader Ginsburg. Cattolica, madre di sette figli, conservatrice la Barrett è una originalista, come il suo mentore Anthony Scalia (la sua filosofia giuridica si basa sul rispetto letterale del testo della Costituzione per come è scritto), e la discussione al Senato riguarda il ruolo della fede nel suo lavoro di giurista, la sua idea sull’aborto, sulla sanità, sui diritti degli omosessuali.

Pubblicità

Pubblicità