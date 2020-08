Roma. Il tour per l’Europa centro orientale del segretario di stato americano Mike Pompeo sta per concludersi. Dopo essere stato in Repubblica ceca, in Slovenia e in Austria, oggi è atteso a Varsavia. Ha detto di essere partito per discutere di due argomenti in particolare: la redistribuzione dei dodicimila soldati che saranno spostati dalla Germania e il 5G. In tutto questo c’è un intruso, una tappa inusuale. Nulla di strano sull’incontro con Andrej Babis a Praga o con Janez Jansa...

