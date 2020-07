Trattare i lettori da adulti

Roma. Il Wall Street Journal ha pubblicato una selezione di commenti dei propri lettori che conferma: questo non è il New York Times, non ci pieghiamo alle pressioni interne né a quelle esterne. La settimana scorsa, l’Editorial board del quotidiano americano di proprietà della famiglia Murdoch ha scritto una “nota ai lettori” in cui dava conto della lettera che era stata spedita al management del giornale da 280 dipendenti che denunciavano “la mancanza di trasparenza e di fact checking” delle...

