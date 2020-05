Elogio delle leadership in trasformazione

Si chiama uomo di stato ma è uomo di mutamento, o donna. Di movimento. Nuove opinioni, nuove posizioni. L’Europa ha in Emmanuel Macron e in Angela Merkel due esempi di flessibilità felice, che non è opportunismo, ma realismo e pragmatismo. Angela è stata a lungo ferma nell’ortodossia economica e finanziaria dei bilanci a posto e del rifiuto di mutualizzare debiti fatti senza riforme e senza sforzi di rilancio e crescita da paesi “colpevoli”. Come lei il suo ministro, competitore e...

