Che sollievo il vaccino, ma il nazionalismo rischia di rovinare pure questa festa

Milano. Lunedì la società farmaceutica americana Moderna ha annunciato che otto persone testate con un vaccino da inizio marzo hanno sviluppato gli stessi anticorpi di chi ha contratto il coronavirus ed è guarito. Questo significa che ci sono buoni segnali – ma non la prova definitiva, il test è in corso – che il vaccino possa creare un’immunità. La notizia è stata accolta con un enorme sollievo da Wall Street, Moderna ha guadagnato in pochissimo tempo il 40 per cento, e...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.