Roma. “Il mondo dopo il coronavirus sarà lo stesso”, fa sapere Michel Houellebecq. Ma mentre ieri Emmanuel Macron iniziava il deconfinamento francese per uscire dall’angolo di una crisi economica e sociale che rischia di essere altrettanto dura che in Italia, un pezzo della cultura e dello spettacolo francesi invocava un lockdown permanente per creare un “mondo nuovo”. Che il confinamento piacesse molto all’intellighenzia francese si era capito dai diari della quarantena di Leïla Slimani e Marie Darrieussecq, due delle scrittrici...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.