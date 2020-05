Il mosaico di Putin

Roma. Sarebbe dovuto essere il 9 maggio di tutti i 9 maggio, la Festa della vittoria di tutte le feste della vittoria. Ma non ci sarà nessuna festa, nessuna parata militare, ci sarà soltanto un discorso, ma senza folle. La giornata russa in cui tutto si ferma per celebrare la vittoria contro la Germania nazista quest’anno sarà più silenziosa, senza spettatori, insolita. Vladimir Putin voleva che fosse la più bella di tutte, non è un anniversario qualsiasi, sono i 75...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.