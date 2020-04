La tabella di marcia della riapertura tedesca passa anche per i test sierologici

Roma. L’unica via d’uscita sarà il vaccino e l’azienda farmaceutica tedesca CureVac ha detto al quotidiano belga l’Echo che le sperimentazioni cliniche inizieranno già a giugno. La società aveva ricevuto a marzo molte attenzioni da Donald Trump, il presidente americano aveva cercato di acquistare il brevetto del vaccino contro il Covid-19 offrendo 1 miliardo di dollari, ma aveva incontrato l’opposizione del governo federale. I test della CureVac inizieranno in Germania e in Belgio e la casa farmaceutica discuterà nelle prossime...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.