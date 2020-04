Lettera da New York

New York. E’ un vecchio trucco immobiliare. Quando cerchi casa a Manhattan, per farti capire quanto i prezzi degli affitti cambiano da una zona all’altra, quello che di solito l’agente fa è tracciare una linea diagonale che parte dall’estremità a sud-ovest dell’isola e arriva fino all’angolo opposto, a nord-est. I prezzi delle case di New York si distribuiscono su questa diagonale, dice a questo punto di solito l’agente: lei che budget ha? Dove si posiziona? La divisione di New York...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.