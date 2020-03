Eccola, la ribellione dei moderati. Perché Biden preoccupa molto Trump

Milano. Facciamola finita, sappiamo chi ha vinto, concentriamoci su Donald Trump. Il miniTuesday – sei stati al voto, martedì – ha confermato la leadership di Joe Biden nelle primarie democratiche americane: non c’è certezza matematica della superiorità dell’ex vicepresidente rispetto a Bernie Sanders, ma c’è quella politica, e quella elettorale. Così molti dicono: Sanders si ritiri subito, non arriviamo come nel 2016 fino a giugno a dilaniarci, se Biden dev’essere che Biden sia. Il senatore del Vermont non ha dato...

