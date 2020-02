La Russia rivuole Trump

Giovedì 13 febbraio l’intelligence nazionale ha tenuto un briefing al Congresso americano per spiegare che la Russia sta di nuovo cercando di aiutare l’elezione di Donald Trump. Sappiamo che nel 2016 i servizi segreti militari della Russia su ordine di Putin agirono in due modi per aiutare Trump: rubarono le mail dei due partiti americani, democratici e repubblicani, ma gettarono in pasto su internet soltanto le mail dei democratici – in modo da imbarazzarli; montarono una capillare operazione di propaganda...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.