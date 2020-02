La croce accanto ai fucili

Dal nostro inviato in Siria. Tal Tawil è l’ultimo villaggio cristiano in Siria prima della linea del fronte contro i soldati turchi, che hanno fatto irruzione in questa zona attraverso il confine nord all’inizio di ottobre dopo avere ricevuto il via libera dal presidente americano Donald Trump. Poi Trump si è un po’ pentito di avere detto sì alla Turchia, ha cambiato idea, ha chiesto al presidente turco Erdogan di fermare l’offensiva contro i curdi perché il rischio di un’altra...

