I francesi si arrabbiano in Libia

Il presidente francese Emmanuel Macron è molto arrabbiato perché Erdogan sta mandando mezzi e miliziani in Libia a difendere la capitale Tripoli. Con questa manovra spregiudicata, i turchi di fatto sbarrano la strada al generale Haftar e ai suoi sponsor, Francia inclusa. Il Monde cita fonti dei servizi francesi e dice che alcuni dei siriani trasferiti dai turchi in Libia hanno già disertato e sono sbarcati in Italia – l’allarme non è confermato da nessuna fonte italiana, per ora sembra...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.