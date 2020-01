Roma. La chiamano l’uscita silenziosa, oppure per sfinimento. Se davvero il PiS ha in mente il progetto di portare la Polonia fuori dall’Unione europea, vuole farlo usando una tattica diversa rispetto agli inglesi: vuole farsi cacciare. Così dicono i commentatori e l’opposizione, che nei litigi sempre più aspri tra Varsavia e Bruxelles vedono il tentativo del partito di governo di arrivare a uno scontro sulla riforma giudiziaria. Questa exit però silenziosa non lo è affatto, fa rumore, scalpita, mobilita e,...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.