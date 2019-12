Può essere che vada a finire come si dice. Impeached dalla Camera, il Senato lo assolve in processo politico, per la cura e la regia confessa dei suoi avvocati. Poi Trump viene trionfalmente rieletto. It’s the economy, stupid! Ma ho qualche dubbio. E’ il residuo di fiducia che provo negli americani a parlare, forse malriposto. Quel che è sicuro è che è un nonsenso puntare sull’alto valore divisivo della decisione della maggioranza democratica di procedere contro un presidente che ha...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.