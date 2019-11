La polizia ha sparato a un uomo armato di coltello sul London Bridge

Sul London Bridge è avvenuta una sparatoria. Un uomo che correva con dei coltelli in mano è stato colpito da almeno due colpi d'arma da fuoco, sparati dalla polizia britannica. L'uomo era stato fermato da diversi civili prima dell'intervento delle forze di sicurezza. La zona è stata isolata. Secondo i media locali sarebbero rimaste ferite diverse persone, mentre l'aggressore è morto. Al momento Scotland Yard sostiene che le circostanze non sono ancora del tutto chiare ma che, per precauzione, stanno trattando l'episodio come di matrice terroristica.

At this stage, the circumstances relating to the incident at #LondonBridge remain unclear. However, as a precaution, we are currently responding to this incident as though it is terror-related.



One man has been shot by police. We will provide further information when possible. — Metropolitan Police (@metpoliceuk) November 29, 2019

“La polizia è stata chiamata alle 13:58per un un accoltellato a London Bridge. Un uomo è stato arrestato dalla polizia. Riteniamo che diverse persone siano state ferite. Seguiranno ulteriori informazioni”, scrive su Twitter la polizia di Londra.

Police were called at 1:58pm to a stabbing at premises near to London Bridge.



Emergency services attended, including officers from the Met and @CityPolice.



A man has been detained by police. We believe a number of people have been injured. Further info to follow. — Metropolitan Police (@metpoliceuk) November 29, 2019

Il primo ministro ha twittato dicendo che lo stanno aggiornando sulla vicenda e ha voluto ringraziare la polizia e tutti i servizi di emergenza per la loro risposta rapidissima.

"I’m being kept updated on the incident at London Bridge and want to thank the police and all emergency services for their immediate response." — Prime Minister Boris Johnson — UK Prime Minister (@10DowningStreet) November 29, 2019

“Camminavo sul ponte e ho visto diverse persone che lottavano con un uomo dall'altra parte della strada. Subito dopo è arrivata la polizia e ha sparato contro quell'uomo”, ha raccontato il giornalista della Bbc John McManus. Da alcune immagini diffuse sui social network e scattate dall'alto, si vede un camion bianco che interrompe la strada a metà del ponte.

Sempre l'emittente britannica Bbc sostiene sia emerso un video che mostra gli agenti di polizia che mirano contro il camion bianco che si fa strada sul ponte di Londra. Il filmato mostrerebbe diversi ufficiali che circondano il veicolo prima di spostarsi sul retro per controllare il container.

Nel 2017 proprio London Bridge era stato scenario di un attentato islamista, con un furgone lanciato sulla folla e poi un assalto a coltellate. Morirono 6 persone, i feriti furono decine. In quel caso si trattava di un commando composto da tre jihadisti.