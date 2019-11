Dopo Londra, L'Aia. Un nuovo attacco col coltello

Un uomo armato di coltello ha provocato “almeno tre feriti” nella strada principale dello shopping a l'Aia, nei Paesi Bassi, conferma la polizia. L'attacco è avvenuto nella stessa giornata dell'attentato sul London Bridge nel quale sono morte due persone, oltre all'attentatore, ucciso dalla polizia britannica. Per ora non ci sono altri dettagli né informazioni precise sul numero delle vittime.

#BREAKING: Video of the scene of a stabbing in Grote Marktstraat in the centre of the Hague, #Netherlands . Multiple people have been stabbed.

Stabbing occurred inside #HudsonBay departement store in, suspect fled the scene https://t.co/SmwIoHlwB2