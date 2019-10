Un Nobel sacrosanto

Roma. Se Abiy Ahmed Ali abbia cambiato per sempre l’Etiopia, e quindi il Corno d’Africa, e quindi il continente africano, è forse ancora presto per dirlo. Di sicuro il premio Nobel per la Pace che gli è stato assegnato ieri dall’Accademia di Svezia è un premio alla speranza. Ma una speranza concreta, offerta da chi ha affrontato problemi che nessuno finora era riuscito a risolvere, azzardando delle soluzioni. Abiy Ahmed Ali ha iniziato un percorso di speranza, ha scritto nelle...

