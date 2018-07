E’ finita la guerra tra Eritrea ed Etiopia. I presidenti delle due nazioni hanno firmato una dichiarazione formale per mettere fine a un conflitto durato venti anni. Sventolano bandiere etiopi e la folla accorre a salutare l'arrivo ad Asmara del primo ministro etiope Abiy Ahmed per un incontro storico con il presidente Issaias Afwerki, teso a mettere alle ostilità seguite alla guerra del 1998-2000 tra i due paesi vicini sul Corno d'Africa. Eritrea ed Etiopia hanno firmato una Dichiarazione congiunta di pace e amicizia in cui si afferma che "lo stato di guerra esistente tra i due paesi è giunto al termine".

E se in molti si chiedono se i due paesi faranno finalmente la pace, il primo segno tangibile di questo accordo è la ripresa dei voli dell'Ethiopian Airlines per Asmara, già dalla prossima settimana. Il ministro degli Esteri etiope Workneh Gebeyhu ha dichiarato: "Una delle cose su cui ci siamo accordati per lavorare insieme sono i trasporti. Ad iniziare dalla prossima settimana l'Ethiopian Airlines inizierà i voli per Asmara e da Asmara per Addis Abeba. E anche le strade e i confini saranno aperti alla circolazione".