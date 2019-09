La democrazia non è un “giardino perfetto”, ma la Tunisia lo sta coltivando

Milano. La democrazia non è un “giardino perfetto”, un “apriti sesamo”, è un “processo lungo” dal quale devono essere “estirpate tutte le erbacce”. Il voto di domani per l’elezione del presidente fa proprio quello: si prende cura in Tunisia del nuovo giardino democratico anche se, ne è convinta Hela Ouardi, studiosa e accademica, “il processo di transizione nel paese è lontano dall’essere compiuto. Siamo stati ingenui e romantici e lo abbiamo capito soltanto dopo”. La complicata e lenta transizione...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.