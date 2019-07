Trump e Antifa alla guerra dei tweet

Berlino. Ai tedeschi Donald Trump non è mai piaciuto. Non il suo linguaggio, non le sue politiche né, tantomeno, la sua aperta ostilità verso il surplus commerciale della Germania, ritenuto un ostacolo all’obiettivo supremo di “Make America Great Again”. Così quando the Donald se l’è presa con il movimento Antifa, i tedeschi non ci hanno pensato due volte a dimostrare la loro solidarietà con l’Antifaschistische Aktion, twittando in massa #ichbinAntifa. Il fenomeno è recente e risponde alla logica, mai così forte in tempi recenti, della polarizzazione della politica. Non fa differenza se si vota per il governo regionale, o quello statale, oppure se si giudica un leader politico straniero. Orfani di Barack Obama, gli internauti tedeschi hanno già deciso, bocciando sonoramente Donald Trump.

A scatenare i social contro il 45esimo presidente Usa è stato un suo recente cinguettio. “Sto considerando di inserire fra le principali organizzazioni del terrore Antifa, quei codardi mentecatti della sinistra radicale che colpiscono le persone disarmate sulla testa con mazze da baseball”, ha annunciato il capo della Casa Bianca nel suo solito linguaggio a tinte forti. La mossa, ha anche spiegato, “renderebbe più semplice il lavoro della polizia”. Il web in tedesco si è scatenato: chi ha postato immagini del soldato sovietico che innalza la bandiera rossa con la falce e martello sul Bundestag espugnato e chi ha associato all’#ichbinAntifa la più contemporanea immagine di una combattente curda in uniforme. Comune la traccia “solo i fascisti odiano gli antifascisti”.

Consideration is being given to declaring ANTIFA, the gutless Radical Left Wack Jobs who go around hitting (only non-fighters) people over the heads with baseball bats, a major Organization of Terror (along with MS-13 & others). Would make it easier for police to do their job! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 27, 2019

Neppure la politica tedesca, quella istituzionale, ha perso tempo a schierarsi: il co-presidente dei social-comunisti della Linke, Bernd Riexinger, ha affermato di essere Antifa “sempre e soprattutto: la storia tedesca ci obbliga a reagire al razzismo e al fascismo, per strada e in Parlamento”. Stessi toni da parte del deputato verde e attivista lgbtq+ Sven Lehmann “perché l'Antifa va a vedere dove e quando la gente viene attaccata, mentre altri guardano altrove”.

#IchbinAntifa immer und überall. Die deutsche Geschichte verpflichtet uns dazu aufzustehen gegen Rassismus und Faschismus. Auf der Straße und im Parlament. #NieWieder — Bernd Riexinger (@b_riexinger) July 28, 2019

#IchbinAntifa, weil die Antifa oft hingeschaut hat, als Menschen abgewertet oder angegriffen wurden, wo andere weggeschaut haben. — Sven Lehmann ️‍ (@svenlehmann) July 28, 2019

Nel gioco delle parti è intervenuta anche AfD: sottile e compiaciuta l’uscita del parlamentare Jürgen Braun, secondo cui “quando finalmente Antifa verrà classificata come organizzazione del terrore anche in Germania, l’oggi popolarissimo hashtag #ichbinAntifa ci offrirà una montagna di indicazioni nella repressione del terrorismo”.

Wenn die #Antifa endlich auch hierzulande als terroristische Vereinigung eingestuft wird, dann bietet der heute populäre Hashtag #IchbinAntifa einen sehr reichhaltigen Fundus für Ermittlungsansätze im Anti-#Terror-Kampf. @realDonaldTrump macht's möglich, besten Dank! #AfD — Jürgen Braun, MdB (@JuergenBraunAfD) July 28, 2019

Il tweet trumpiano della discordia è giunto dopo che il reporter conservatore Andy Ngo è apparso su FoxNews per raccontare di essere stato attaccato da attivisti Antifa che lo avrebbero colpito con milkshake riempiti di cemento, ferendolo alla testa. A inizio luglio anche i senatori repubblicani Ted Cruz e Bill Cassidy hanno proposto al Congresso misure per mettere Antifa fuori legge dopo l’aggressione al giornalista. La tedesca DeutscheWelle (DW) ha ricordato che anche la polizia di Amburgo ha criticato Antifa per avere inneggiato alla violenza contro le forze dell’ordine: “La violenza come mezzo del conflitto politico deve essere proibita e perseguita penalmente, e su questo occorre un consenso trasversale e non ideologico”.