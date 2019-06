Little Sparta e il nostro governo in Libia

Domenica il New York Times ha pubblicato un ritratto lunghissimo di Mohamed bin Zayed, emiro di quella lega di città-stato arabe (un milione di abitanti se si escludono i nove milioni di lavoratori stranieri) che sono gli Emirati Arabi Uniti. Il ritratto mette in fila punti importanti. Bin Zayed è “concise, inquisitive and humble”, si versa da solo il caffè, ha una visione che coltiva da trent’anni ed è trasformare sempre più il suo paese in quella che gli americani...

