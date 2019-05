Franza Spagna o Alemannia purché se magna. Ma che si deve scrivere, Dio mio? Il Truce largamente al di sotto dei sondaggi al 37 per cento, un tonfo. Indimenticabile il 40 per cento e spicci di Renzi. Grillozzi out. Il governo tiene, Conte fortissimo. Il Cav. rientra. Il Pd alla riscossa. La Raggi cade in una buca. Giorgia Meloni alle stelle. Se non ci fossero Sánchez, Macron e la Merkel, e questa storia dell’onda verde che non mi piace ma...

