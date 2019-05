L’ultimo consiglio sofferto della May e i cannibali che ora scalpitano

Milano. La voce infine si è spezzata, “non ce l’ho fatta”, ha detto Theresa May annunciando le dimissioni da primo ministro britannico a partire dal 7 giugno: prima dovrà gestire l’esito elettorale delle europee – che i sondaggi dicono disastroso – e l’arrivo a Londra del presidente Donald Trump; poi, dal 10 giugno, inizierà la gara interna ai Tory per la successione. Il sole mattutino, il podio davanti alla celebre porta di Downing Street, i passi per arrivare...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.